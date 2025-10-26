HABER

Ordu 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 26 Ekim Pazar günü sıcaklık 12°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı %60 civarında olacak ve rüzgar hızı 13.7 km/h düzeylerinde seyredecek. Hafta sonunda serin ve yağışlı hava koşulları hakim olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmak önemli. Haftanın ilerleyen günlerinde, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde sıcaklıkların 22°C ile 28°C arasında stabil hale gelmesi bekleniyor.

Ordu'da 26 Ekim 2025 Pazar günü sabah saatlerinde hava sıcaklığının 14°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Gün boyunca sıcaklık 21°C ile 23°C arasında değişecek. Nem oranının %60 civarında olması bekleniyor. Rüzgar hızı ise 13.7 km/h seviyelerinde seyredecek. Gün doğumu saati 06:54, gün batımı saati 17:34 olarak hesaplandı.

Pazar günü Ordu genelinde serin ve yağışlı hava koşulları hakim olacak. Sıcaklıkların 12°C ile 17°C arasında olacağı düşünülüyor. Nem oranının yüksek olması dikkat çekiyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar hazırlıklı olmalı. Yağışlı bir gün geçirebiliriz.

Haftanın ilerleyen günlerinde 27 ve 28 Ekim tarihlerinde hava koşullarının stabil hale gelmesi bekleniyor. Sıcaklık 22°C ile 28°C arasında değişecek. Yağışların azalması ise sevindirici bir gelişme. Açık hava etkinlikleri için bu günlerin daha uygun olduğu söylenebilir.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemli. Yağışlı günlerde uygun kıyafetler ve şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği akılda tutulmalı. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Gerekli önlemleri almak güvenli ve konforlu bir deneyim için şarttır.

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

