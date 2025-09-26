Ordu 26 Eylül Cuma hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 26 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüzün sıcaklığı 18°C dolaylarında. Gece ise sıcaklık 10°C civarında bekleniyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların artması açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir.

Haftanın ilerleyen günlerinde 27 Eylül Cumartesi havanın daha da bulutlanması bekleniyor. Bu gün sıcaklıklar 17°C ile 6°C arasında olacak. 28 Eylül Pazar günü birçok yer yer güneşli bir hava gözlemlenecek. Ancak hava bulutlanmaya başlayacak. Sıcaklıklar 19°C ile 13°C arasında seyredecek. 29 Eylül Pazartesi günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Bu dönemde sıcaklıklar 18°C ile 13°C arasında değişecek. 30 Eylül Salı günü de yağmur geçişleri söz konusu. Sıcaklıklar 18°C ile 10°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluk yaratabilir. Seyahat etmeyi planlayanlar hava durumunu düzenli kontrol etmelidir. Planlarını buna göre yapmaları önemlidir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden kaçınmak gerekir. Kaygan zeminlere dikkat etmek olası kazaları önleyebilir. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte uygun giyinmek faydalı olacaktır. Soğuk algınlığı riskini azaltmak için gerekli önlemleri almak önem taşır.