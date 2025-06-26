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Ordu 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Ordu 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ordu'da 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 23°C, gece ise 17°C civarında olacak. Gün boyunca hava açık ve güneşli kalacak. Nem oranı %81 civarında seyredecek. Rüzgar hızı 11 km/saat, güney yönünden esecek. Deniz suyu sıcaklığı ise 23°C olarak ölçülüyor.

27 Haziran Cuma günü hava sıcaklıkları gündüz 23°C, gece 18°C civarında olacak. Hava açık kalmaya devam edecek. 28 Haziran Cumartesi günü ise gündüz sıcaklık 23°C, gece 17°C olacak. Bu gün yağmurlu bir hava bekleniyor. 29 Haziran Pazar günü sıcaklıklar gündüz 22°C, gece 17°C civarında olacak. Yine yağmurlu bir hava gözlemlenecek. 30 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklıkları gündüz 22°C, gece 17°C olacak. Bu gün de yağmurlu bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun önlemler almak faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler ve uygun ayakkabılar giymek önemlidir. Islanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Ayrıca, yağışların yoğun olduğu günlerde trafikte dikkatli olmak ve toplu taşıma araçlarını tercih etmek güvenliğinizi artırır. Sıcak günlerde bol su içmek, güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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