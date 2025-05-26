Ordu 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu sabah saatlerinde 19°C, gece ise 13°C civarında olacak. Gün boyunca parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 16°C civarında olacak. Nem oranı %85 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı saatte 11 km, güney yönünden esecek. Gün içinde su sıcaklığı 17°C olacak.

27 Mayıs Salı günü sabah saatlerinde 19°C, gece ise 14°C sıcaklık bekleniyor. Yağmurlu bir hava hakim olacak. Hissedilen sıcaklık 16°C civarında olacak. Nem oranı %86 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı saatte 12 km, güney yönünden esecek. Gün içinde su sıcaklığı 17°C olacak.

28 Mayıs Çarşamba günü sabah saatlerinde 19°C, gece ise 14°C sıcaklık bekleniyor. Yağmurlu bir hava devam edecek. Hissedilen sıcaklık 16°C civarında olacak. Nem oranı %86 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı saatte 12 km, güney yönünden esecek. Gün içinde su sıcaklığı 17°C olacak.

29 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinde 19°C, gece ise 14°C sıcaklık bekleniyor. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hissedilen sıcaklık 17°C civarında olacak. Nem oranı %85 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı saatte 13 km, güneydoğu yönünden esecek. Gün içinde su sıcaklığı 18°C olacak.

Ordu'da önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstermesi ve yağışların devam etmesi öngörülmektedir. Yağmurlu günlerde uygun kıyafetler giymek önemlidir. Su birikintilerinden uzak durmak da dikkate alınmalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirilmeli. Bu önlemler, olumsuz hava koşullarından koruyacaktır.