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Ordu 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava durumu, yerel kaynaklara göre şöyle...

Ordu 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Ordu'da 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava durumu, yerel kaynaklara göre şöyle: Gündüz en yüksek sıcaklık 15°C, gece ise en düşük 8°C olarak tahmin edilmektedir. Hava genellikle açık olacak. Nem oranı %94 civarında olacaktır.

27 Nisan Pazar günü hava sıcaklığının gündüz 15°C, gece 9°C olması bekleniyor. 28 Nisan Pazartesi günü sıcaklık gündüz 15°C, gece 9°C seviyelerinde kalacak. 29 Nisan Salı günü de hava sıcaklığının gündüz 15°C, gece 9°C olması tahmin ediliyor. 30 Nisan Çarşamba günü gündüz 15°C, gece 9°C sıcaklıklar öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Yağışlı günler de yaşanacak. Özellikle 27 Nisan Pazar günü sağanak yağışlar bekleniyor.

Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmesi önemlidir. Yağışlı günlerde, özellikle 27 Nisan'da, dışarıda vakit geçireceklerin uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymesi, ıslanmaktan korunmalarına yardımcı olacaktır. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Evde kalanlar için, nem oranının yüksek olacağı bu günlerde iç mekanların iyi havalandırılması önemlidir. Nem seviyesinin kontrol altında tutulması, konforlu bir ortam sağlar.

Ordu'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde olacak. Yağışlı günler de yaşanacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak, açık hava etkinliklerinde ve günlük yaşamda konforu artıracaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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