Ordu 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C civarında, gece ise 17°C civarında bekleniyor. Nem oranı %84 seviyelerinde kalacak. Rüzgarın hızı 12 km/saat civarında, güney yönünden esecek. Su sıcaklığının 25°C civarında olması tahmin ediliyor.

27 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığının 30°C'ye kadar yükselebileceği, 28 Temmuz Pazartesi günü ise 33°C'ye ulaşacağı öngörülüyor. Bu süre zarfında nem oranı %84 civarında kalacak. Rüzgarın hızı 12-13 km/saat arasında, güney ve güneybatı yönlerinden esecek. Su sıcaklığının ise 25°C civarında olması bekleniyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Yüksek sıcaklıklar vücutta aşırı ısınmaya neden olabilir. Bu nedenle aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve serin ortamlarda dinlenmek faydalı olacaktır.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte su kaynaklarının da ısınması bekleniyor. Bu durum, suya girenlerin daha dikkatli olmalarını gerektirir. Suya girmeden önce suyun sıcaklığını kontrol etmek, ani sıcaklık değişimlerinden kaçınmak ve suya girerken yavaşça alıştırma yapmak, olası sağlık sorunlarının önüne geçebilir.

Hava koşullarının değişken olabileceği ve ani hava değişimlerinin yaşanabileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve planları buna göre düzenlemek, olası olumsuzlukların önüne geçmek açısından önem taşır.