Ordu 27 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu, alçak bulutların hakim olduğu bir şekilde tahmin edilmektedir. Sıcaklıklar 16°C ile 23°C arasında değişecektir. Nem oranı yüksek olacak. Bu durum, havanın yapışkan hissettirmesine neden olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmemektedir. 28 Ağustos Perşembe günü, artan bulutlarla birlikte sıcaklıklar 16°C ile 26°C arasında olacak. 29 Ağustos Cuma günü ise yer yer güneşli bir hava görülecek. Ardından hava bulutlanacak ve sıcaklıklar 16°C ile 27°C arasında kalacaktır. 30 Ağustos Cumartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 17°C ile 30°C arasında olması öngörülmektedir.

Yüksek nem oranı, özellikle sabah ve akşam saatlerinde boğucu bir atmosfer yaratabilir. Dışarıda vakit geçireceklerin hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmeleri faydalı olacaktır. Yüksek nem, alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanların dikkatli olmasını gerektiriyor.

Denize girmeyi planlayanlar için su sıcaklığı 25°C olacak. Bu uygun koşullar sunmaktadır. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmak, olası kısa süreli yağışlara karşı koruma sağlayacaktır.

Ordu'da önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve nemli olacak. Nem oranının yüksekliği ve ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak, konforlu ve güvenli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.