Ordu 27 Haziran Cuma Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 27 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 27°C civarında, gece ise 14°C civarında bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 14 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %48, gece %81 seviyelerine ulaşacak.

Cumartesi günü hava sıcaklığının 26°C civarında olması ve yer yer hafif sağanakların görülmesi tahmin ediliyor. Pazar günü sıcaklık 21°C civarına düşecek. Hafif sağanaklar devam edecek. Pazartesi günü ise sıcaklık 20°C civarında olacak. Bir-iki kısa süreli sağanak bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 20-27°C arasında değişecek. Nem oranı gündüz %48-56, gece ise %61-67 seviyelerinde kalacak. Rüzgar, kuzeydoğu ve doğu yönlerinden saatte 1,78-14 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi verebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınları UV endeksini yükseltebilir. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmanız ve şapka takmanız önerilir. Sağanakların görüleceği günlerde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olun. Yanınıza şemsiye almak iyi bir fikir olabilir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların dışarıda dikkatli olmaları önemlidir.