Ordu 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 27 Kasım 2025 Perşembe günü hava koşulları, ilçelere göre farklılık göstermektedir. Akkuş ilçesinde az bulutlu bir hava beklenmektedir. Fatsa ilçesinde ise kapalı ve bulutlu bir hava durumu öngörülmektedir. Kabataş ilçesinde de kapalı ve bulutlu hava koşulları hakim olacaktır. Bu farklılıklar, Ordu ilinin coğrafi yapısından kaynaklanmaktadır. Denize olan uzaklık da bu durumu etkilemektedir.

28 Kasım 2025 Cuma günü, Ordu genelinde hava koşullarının daha bulutlu ve serin olması bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecektir. Nem oranının artması muhtemeldir. 29 Kasım 2025 Cumartesi günü ise hava koşullarının daha güneşli ve ılıman olması öngörülmektedir. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacaktır. 30 Kasım 2025 Pazar günü hava koşullarının daha serin ve bulutlu olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak önlemler almak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Kalın ve kat kat giyinmek, vücut ısısını koruyacaktır. Nem oranının artmasıyla birlikte dikkatli olunması gereklidir. Solunum yolu rahatsızlıklarına karşı koruyucu maskeler kullanılmalıdır. Yağış ihtimaline karşı şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu güncel olarak takip etmesi gerekmektedir. Planları buna göre düzenlemeleri önem taşımaktadır.