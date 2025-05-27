Ordu 27 Mayıs Salı hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 27 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu, zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte olacak. En yüksek sıcaklık 17°C, en düşük sıcaklık ise 11°C olarak beklenmektedir. Bu koşullar, bölgedeki nem oranının yüksek olmasına neden olacaktır. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında kalacaktır.

28 Mayıs Çarşamba günü, hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 19°C, gece ise 10°C civarında seyredecek. 29 Mayıs Perşembe günü de hava çok bulutlu kalacak. Gündüz sıcaklık 20°C, gece sıcaklığı ise 10°C civarında olacak. 30 Mayıs Cuma günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 17°C, gece sıcaklığı 10°C civarında seyreder.

Bu dönemde, yağışlı ve serin hava koşulları nedeniyle dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Soğuk havaya karşı korunmak için kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısınızı dengede tutmalısınız. Sahilde vakit geçirecekler için deniz suyu sıcaklığının 17°C civarında olduğunu unutmamak gerekmektedir. Buna uygun şekilde giyinmelisiniz.

Ordu'nun Mayıs ayı iklimi, ortalama 10.3°C sıcaklık ve %77 nem oranıyla yağışlı ve serin geçmektedir. Bu nedenle, Mayıs ayı boyunca hava koşullarına uygun giyinmek ve hazırlıklı olmak konforlu bir deneyim için önemlidir.