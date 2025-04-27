Ordu 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Bu dönemde, yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek önemlidir. Yağmur nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Bu nedenle, araç kullanırken hız limitlerine uymak ve dikkatli sürmek hayati önem taşır. Evlerde su baskınlarına karşı önlem almak faydalı olacaktır. Pencerelerin ve kapıların sızdırmazlığını kontrol etmek, suyun girmesini engeller.

Ordu'nun Nisan ayı genelde yağışlıdır. Bu nedenle, hava koşullarına uygun hazırlık yapmak olası olumsuzlukların etkisini azaltır.