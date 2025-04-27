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Ordu 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 27 Nisan 2025 Pazar günü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklık 16°C ile 6°C arasında değişecek. 28 Nisan Pazartesi günü hafif yağmur bekleniyor. 29 Nisan Salı günü alçak bulutlar görülecek. 30 Nisan Çarşamba günü de alçak bulutlar hakim olacak. Sıcaklık 10°C ile 4°C arasında seyredecek.

Ordu 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Bu dönemde, yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek önemlidir. Yağmur nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Bu nedenle, araç kullanırken hız limitlerine uymak ve dikkatli sürmek hayati önem taşır. Evlerde su baskınlarına karşı önlem almak faydalı olacaktır. Pencerelerin ve kapıların sızdırmazlığını kontrol etmek, suyun girmesini engeller.

Ordu'nun Nisan ayı genelde yağışlıdır. Bu nedenle, hava koşullarına uygun hazırlık yapmak olası olumsuzlukların etkisini azaltır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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