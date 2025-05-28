Ordu 28 Mayısıs Çarşamba hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu alçak bulutların hakim olduğu bir gün olarak öngörülmektedir. Sıcaklık 11°C ile 18°C arasında değişecektir. Bu koşullar bölgedeki nem oranını artırabilir. Hava kalitesi ise düşebilir.

29 Mayıs Perşembe günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 30 Mayıs Cuma günü bulutların arasından ara ara güneş göreceğiz. 31 Mayıs Cumartesi günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu durum, hava koşullarında değişkenlik olacağını ve yağışların artacağını göstermektedir.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Yağışların yoğun olduğu günlerde trafikte dikkatli olunmalıdır. Su birikintilerinden uzak durulmalı, araçların lastiklerinin iyi durumda olduğuna dikkat edilmelidir. Evlerde su baskınlarına karşı pencerelerin ve kapıların sağlam olduğundan emin olunmalıdır. Ayrıca, suyun girebileceği alanlar kontrol edilmelidir.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.