Ordu 28 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 28 Temmuz Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32°C civarında bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 21°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı gün boyunca %53 ile %70 arasında değişecek. Rüzgarın hızı 11 km/saat ile 7 km/saat arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. 29 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 34°C'ye kadar yükselecek. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 30 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 30°C civarında olacak. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 31 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 28°C'ye düşecek. Alçak bulutlar gözlemlenecek. 1 Ağustos Cuma günü geç saatlerde sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklığı 26°C civarında olacak. 2 Ağustos Cumartesi günü hafif yağmur ve 27°C'lik sıcaklık öngörülüyor. 3 Ağustos Pazar günü sıcaklık 26°C civarında olacak. Çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Sıcak havalarda güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak faydalı olacaktır. Bol su tüketmek, vücut sağlığı açısından önemlidir. Yüksek sıcaklıkların ardından gelen yağışlı günlerde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Uygun kıyafetler seçmek, olası rahatsızlıkları önleyebilir. Sağanak yağışların etkili olduğu günlerde su birikintilerinden uzak durmak ve trafikte dikkatli olmak önemlidir.