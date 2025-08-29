Ordu 29 Ağustos Cuma hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 29 Ağustos 2025 Cuma günü, sabah saatlerinde yer yer güneşli bir hava bekleniyor. Öğleden sonra ise hava bulutlanacak. Sıcaklıkların 17°C ile 27°C arasında değişmesi öngörülüyor. Cumartesi günü, 30 Ağustos 2025, bol güneş ışığı altında sıcaklıkların 16°C ile 29°C arasında olması bekleniyor. Pazar günü, 31 Ağustos 2025, hava koşullarının benzer şekilde devam edeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 18°C ile 30°C arasında olması bekleniyor. Pazartesi günü, 1 Eylül 2025, bulutlu bir başlangıç ardından güneş geri dönecek. Sıcaklıkların 18°C ile 29°C arasında olacağı öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. Sabah ve akşam saatlerinde yüksek nem oranı, boğucu bir atmosfer yaratabilir. Dışarıda vakit geçireceklerin hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmeleri faydalı olacaktır. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak için yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız önerilir. Denize girmeyi planlayanlar için su sıcaklığı 25°C civarında olup, uygun koşullar sunmaktadır. Yüksek nem, alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanların dikkatli olmasını gerektiriyor. Alerjik bünyeye sahip kişilerin gerekli önlemleri alması ve ilaçlarını yanlarında bulundurmaları önemlidir.

Ordu'da önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve nemli olacak. Nem oranının yüksekliği ve ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak, konforlu ve güvenli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.