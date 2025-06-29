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Ordu 29 Haziran Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 29 Haziran 2025 Pazar günü gündüz hava sıcaklığı 22°C, gece ise 19°C civarında olacak.

Ordu 29 Haziran Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gün boyunca kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 30 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 18°C olacak. 1 Temmuz Salı günü de gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 18°C olarak tahmin ediliyor. 2 Temmuz Çarşamba günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı 19°C civarında olacak. 3 Temmuz Perşembe günü de kısmen güneşli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarının genellikle ılıman ve yağışsız olması öngörülüyor. Hava durumunun anlık değişebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların güncel hava tahminlerini takip etmesi faydalı olacaktır.

Yaz aylarında güneş ışınlarının daha güçlü olabileceği dikkate alınmalıdır. Güneşe çıkarken uygun koruyucu önlemler almak önemlidir. Günlük aktivitelerde rahat ve hava alabilen kıyafetler tercih etmek, vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olur. Açık hava etkinlikleri sırasında yeterli su tüketimine özen göstermek, vücudun susuz kalmasını engeller. Hava koşullarına göre plan yaparak, ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak, olası olumsuz durumların önüne geçilmesine yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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