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Ordu 29 Mayıs Perşembe hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 29 Mayıs Perşembe hava durumu belli oldu. Ordu'da hava durumu sabah saatlerinde kısmen bulutlu, 20°C olarak başlayacak.

Ordu 29 Mayıs Perşembe hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ordu'da 29 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte 20°C civarında olacak. Güneşli bir gün bekleniyor. Günün büyük kısmı açık ve ılıman geçecektir.

30 Mayıs Cuma günü, sağanak yağışların etkisiyle hava koşullarında değişiklikler olabilir. Hava sıcaklıkları 19°C civarında seyredecek. Yağış ihtimali yüksek. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

31 Mayıs Cumartesi günü, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 18°C civarında olacak. Yağışların etkili olması muhtemel. Bu hava koşulları, trafikte olanların dikkatli olmasını zorunlu kılıyor.

1 Haziran Pazar günü, hafif yağmurlar bekleniyor. Hava sıcaklığı 19°C civarında olacak. Dışarıda vakit geçirecekler için hafif yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Gelecek günlerdeki değişken hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Sağanak yağışların etkili olduğu günlerde su birikintilerinden uzak durmak, trafikte dikkatli olmak önemlidir. Yağmurlu günlerde uygun kıyafet ve ekipmanları yanınızda bulundurmak, olası rahatsızlıkları en aza indirecektir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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