Ordu 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 29 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu genellikle az bulutlu ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 29°C civarında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 35°C'ye kadar çıkacak. Nem oranı %64 seviyelerinde olacak. Rüzgar ortalama 17 km/sa hızla esecek. Bu koşullar sıcak ve nemli bir hava deneyimi sunacak.

30 Temmuz Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 31 Temmuz Perşembe günü ise zaman zaman gök gürültülü sağanak yağış olacak. Hava koşullarının değişkenlik göstereceği görülüyor. Bu nedenle hazırlıklı olunması gerekiyor.

Sıcak ve nemli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su tüketmesi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, cilt koruması için güneş kremi kullanmak faydalıdır. Şapka takmak da akıllıca olacaktır. Yağışlı günlerde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Şemsiye bulundurmak iyi bir önlem olacaktır.