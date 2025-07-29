HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 29 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu genellikle az bulutlu ve sıcak olacak.

Ordu 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Ordu'da 29 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu genellikle az bulutlu ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 29°C civarında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 35°C'ye kadar çıkacak. Nem oranı %64 seviyelerinde olacak. Rüzgar ortalama 17 km/sa hızla esecek. Bu koşullar sıcak ve nemli bir hava deneyimi sunacak.

30 Temmuz Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 31 Temmuz Perşembe günü ise zaman zaman gök gürültülü sağanak yağış olacak. Hava koşullarının değişkenlik göstereceği görülüyor. Bu nedenle hazırlıklı olunması gerekiyor.

Sıcak ve nemli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su tüketmesi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, cilt koruması için güneş kremi kullanmak faydalıdır. Şapka takmak da akıllıca olacaktır. Yağışlı günlerde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Şemsiye bulundurmak iyi bir önlem olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi vardı... 33 kişi yakalandı4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi vardı... 33 kişi yakalandı
Gelinliklerin üzerlerine kolonya döktü, tüpe çakmağı dayayınca tazyikli suyu yedi!Gelinliklerin üzerlerine kolonya döktü, tüpe çakmağı dayayınca tazyikli suyu yedi!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Borcunu geri isteyip dekontları paylaştı sonra da sildi! Verdiği borç tutarı duyanlar şaştı kaldı

Borcunu geri isteyip dekontları paylaştı sonra da sildi! Verdiği borç tutarı duyanlar şaştı kaldı

Kripto paralarda yeni gözde Ethereum! Son bir ayda yüzde 52 arttı

Kripto paralarda yeni gözde Ethereum! Son bir ayda yüzde 52 arttı

Adana'da aile katliamı... Gözü dönmüş baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: "Sen beni tesadüfen gördün..."

Adana'da aile katliamı... Gözü dönmüş baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: "Sen beni tesadüfen gördün..."

İBB’de yeni operasyon! 25 kişi hakkında daha gözaltı kararı var

İBB’de yeni operasyon! 25 kişi hakkında daha gözaltı kararı var

New York'un kalbinde silahlı saldırı! Lobiye girip kurşun yağdırdı

New York'un kalbinde silahlı saldırı! Lobiye girip kurşun yağdırdı

Trump 12 gün süre vermişti! Rusya'dan cevap geldi, 'savaş' çıkışı

Trump 12 gün süre vermişti! Rusya'dan cevap geldi, 'savaş' çıkışı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.