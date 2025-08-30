HABER

Ordu 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Doğukan Akbayır

Ordu'da, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Sıcaklık 16°C ile 29°C arasında değişecek. Pazar günü, 31 Ağustos 2025, hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Sıcaklık 18°C ile 30°C arasında olacak. Pazartesi günü, 1 Eylül 2025, bulutlu bir başlangıç yapılacak. Daha sonra güneş geri dönecek. Sıcaklık 18°C ile 29°C arasında öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde yüksek nem oranı boğucu bir atmosfer yaratabilir. Dışarıda vakit geçirecekler için hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak için yanlarında şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları önerilir. Denize girmeyi planlayanlar için su sıcaklığı 25°C civarında olup, uygun koşullar sunuyor. Yüksek nem, alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanların dikkatli olmasını gerektiriyor. Alerjik bünyeye sahip kişilerin gerekli önlemleri alması ve ilaçlarını yanlarında bulundurması önemlidir.

Ordu'da hava koşulları ılıman ve nemli olacak. Yüksek nem oranı ve ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak, konforlu ve güvenli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

