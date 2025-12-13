"42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" başladı

Bu yıl "Edebiyatın Her Hali" temasıyla gerçekleştirilen fuarın onur yazarı Murathan Mungan olarak belirlendi.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nin Karadeniz Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın çıkış hikayesini anlatarak, fuarın ilkini TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal'ın 1982 yılında düzenlediğini söyledi.

Kocatürk, fuarda inanılmaz bir kültürel zenginlik olduğunun altını çizerek, "Fuarı gezdiğinizde göreceksiniz, fuar 1. yılında da 42. yılında da her türlü farklı fikirlere sahip yayıncıların, yazarların, editörlerin ve okurların bir buluşması, bir demokrasi ve kültür şöleni." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, böyle bir etkinliğin 42 yıldır düzenlenmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu senenin temasıyla birlikte edebiyatın farklı ifade biçimlerinin, geleneksel anlatılarının, fikrin ve sanatın farklı anlatma biçimlerinin kucaklanıyor olması da ayrıca bu yılki fuara değer katıyor. Bu anlamda onur yazarımız Murathan Mungan'ı da tebrik ediyorum." diye konuştu.

TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan, fuar vesilesiyle okurların yeni yazarları ve yeni kitapları tanıyacağını ve bu bakımdan da fuarları çok önemli bulduğunu ifade etti.

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Edebiyatın Her Hali" temasına ilişkin, "Bu tema kitap türlerinin çeşitliliğini değil, aynı zamanda edebiyatın insana dokunan tüm yönlerini ifade ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yüz binlerce kitap, yüzlerce yazar, söyleyişiler, atölyeler, imza günleri ve özel etkinlikleri yarım milyonun üzerinde ziyaretçiyi buluşturacak bir fuar hazırladık." şeklinde konuştu.

Ersözlü, bu yılın onur yazarı olarak belirledikleri Murathan Mungan'a davetlerini kabul ettikleri için teşekkür ederek, "Murathan Mungan bey, farklı disiplinlerde eserler üreten, romandan şiire, sinemadan öyküye, denemeden tiyatroya, edebiyatın birçok türüne eşsiz eserler kazandırmış, edebiyat dünyamızın en önemli yazarlarımızdan biridir. Kendisini fuarımıza ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu sene 900 civarında yayınevi, marka, sivil toplum ve kamu kurum kuruluşlarının 9 salonda yer aldığı bilgisini paylaşan Ersözlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fuarımızın bir bölümünde muhteşem bir program hazırlandı. İlk saatlerden itibaren fuarın son gününe kadar çok zengin bir etkinliklerimiz olacak. Bu etkinliklerde dünyaca ünlü isimler aramızda bulunacak. Son rakamlara göre 500 civarında etkinlik oluşturuldu. Üç bin civarında yazarımızı, bu etkinliklerde 9 gün boyunca okurlarıyla buluşturacağız. Fuarın güçlü bir uluslararası yanı da var. Bu bölüm 10. salonda hazırlandı. Bu salonda bugünden itibaren 13-16 Aralık arasında 14 ülkeden 74 yayınevi temsilcisi dört gün boyunca katılımcılarımızla bir araya gelerek telif hakları konusunda görüşmeler gerçekleştirecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün organizasyonuyla odak pazar olan Türk dünyası kapsamında 10 farklı ülkeden yayın temsilcileri, ikili iş görüşmesi yapacaklar."

Murathan Mungan ise onur yazarı olarak seçilmesinden dolayı TÜYAP Yönetim Kuruluna teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"50 yıllık edebiyat yaşamım boyunca elimi hiç bırakmadan satırlarıma, dizelerime, sayfalarıma zaman ayıran, yoldaşım olan, kitaplarımı ve yazdıklarımı yalnız bırakmayan okurlarıma çok teşekkür ederim. Oyunlarımı seyredenlere, şarkılarımı dinleyenlere, söyleyenlere, şiirlerimi ezberleyenlere çok teşekkür ederim. 1993'ten beri kitaplarımı yayıncılarım Müge Gürsoy Sökmen ve Semik Sökmen'e, o yıldan bu yana kitaplarıma emeği geçen tüm Metis çalışanlarını anarak, onlara da teşekkür ediyorum."

Kitap fuarlarının bir tür bayram, karnaval yeri olduğunu söyleyen Mungan, "Biz buralarda kitaplarla bayramlaşırız. 42 yıldır bayramlaşanlara önümüzdeki yıllarda tekrar bayramlaşma imkanı dilerim." dedi.

Programda, ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı Bodour Al Qasimi ve Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna konuşma yaptı.

Fuarın, detaylı programına ve imza günlerine "istanbulkitapfuari.com" adresinden ulaşılabilir.

