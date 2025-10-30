HABER

Ordu 30 Ekim Perşembe hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 30 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu tipik Karadeniz iklimi özellikleri gösteriyor. Gün boyunca az bulutlu ve güneşli hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 16°C, gece ise 10°C civarında olacak. Nem oranı %78 düzeyinde, rüzgar hızı 14 km/saat olarak öngörülüyor. 31 Ekim Cuma ve sonraki günlerde hava koşullarının ılımanlaşmasıyla birlikte açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem yaşanması bekleniyor. İşte detaylar...

Ordu'da 30 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu. Bölgenin tipik Karadeniz iklimine uygun. Gün boyunca az bulutlu ve güneşli olması tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 10°C civarında bekleniyor. Nem oranı %78 seviyesinde. Rüzgar hızı 14 km/saat olarak öngörülüyor.

31 Ekim Cuma günü hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 1 Kasım Cumartesi ve 2 Kasım Pazar günlerinde hava durumu iyileşecek. Çoğunlukla güneşli ve ılıman bir hafta sonu geçmesi bekleniyor. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları 17-20°C arasında. Gece sıcaklıkları ise 6-7°C civarında olacak.

Ilıman hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun. Doğa yürüyüşleri yapmak için güzel bir dönem sunuyor. Fakat sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Erken ve geç saatlerde kat kat giyinmek önemli. Ani sıcaklık değişimlerine karşı vücut ısısını korumak gerekiyor. Nem oranının yüksek olduğu günlerde alerjik reaksiyonlara dikkat edilmeli. Hassas olanların önleyici tedbirler alması faydalı. Rüzgar hızı orta seviyede olacak. Açık hava etkinliklerinde rüzgarı göz önünde bulundurmak gerekiyor. Uygun kıyafetler tercih etmek önemlidir.

