Ordu 30 Eylül Salı Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Nem oranı yüksek. Rüzgar hafif esintiler şeklinde hissedilecek. Dışarı çıkarken su geçirmez bir mont veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 1 Ekim Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. 2 Ekim Perşembe günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. 3 Ekim Cuma günü sıcaklık artarak 23°C'ye ulaşacak. Hava daha sıcak olacak. 4 Ekim Cumartesi günü ise 25°C'ye kadar yükselen sıcaklıklar bekleniyor. 5 Ekim Pazar güneşli ve parçalı bulutlu bir hava olacak. 6 Ekim Pazartesi günü hafif yağmur öngörülüyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde nem oranı yüksek olabilir. Bu durum boğucu bir atmosfer yaratabilir. Dışarıda vakit geçirecekler için hafif kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak önemlidir. Sıcak günlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumayı unutmayın.

Ordu'da önümüzdeki günlerde değişken hava koşulları bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almak önemlidir. Uygun hazırlıklar yapmanızda fayda var.