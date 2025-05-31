Ordu 31 Mayıs 2025 Cumartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarında bekleniyor. Bu tarihte yağmur olasılığı da mevcut.

1 Haziran Pazar günü hafif yağmur görülecek. 2 Haziran Pazartesi günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. 3 Haziran Salı günü ise yağmur ihtimali var. Bu günlerde gündüz sıcaklıkları 18°C, gece sıcaklıkları ise 12°C civarında olacak.

Ordu'nun iklimi yıl boyunca nemli ve yağışlıdır. Mayıs ayında ortalama sıcaklık 14.7°C, nem oranı %83'tür. Bu dönemde yağmurlu gün sayısı 10'dur. Yıllık ortalama yağış miktarı ise %8'dir.

Hava koşulları göz önüne alındığında, açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Yağmur nedeniyle oluşabilecek kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalıdır. Sürüş esnasında hız sınırlarına uyulmalıdır. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak sağlığınızı korumak açısından önemlidir.