Ordu 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 31 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu yaz mevsimi özelliklerini yansıtacak. Sıcaklıklar 24°C ile 27°C arasında değişmesi bekleniyor. Gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Yüksek nem oranı, hissedilen sıcaklığın daha yüksek olmasına neden olabilir. Rüzgarın saatte 10-16 km arasında esmesi bekleniyor.

1 Ağustos Cuma günü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar yine 24°C ile 27°C arasında seyredecek. 2 Ağustos Cumartesi günü hafif yağmurların görülmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 21°C ile 27°C arasında olması tahmin ediliyor. 3 Ağustos Pazar günü kısa süreli sağanakların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 21°C ile 28°C arasında değişecek.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket almanız, ani yağmurlardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bu nedenle bol su içerek vücudunuzu nemli tutmanız faydalı olacaktır. Rüzgarın hızının artabileceğini göz önünde bulundurarak açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Düşük nesnelerden uzak durmak önemlidir.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek, planlarınızı buna göre yapmanıza yardımcı olacaktır.