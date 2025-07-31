HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 31 Temmuz Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak...

Ordu 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 31 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu yaz mevsimi özelliklerini yansıtacak. Sıcaklıklar 24°C ile 27°C arasında değişmesi bekleniyor. Gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Yüksek nem oranı, hissedilen sıcaklığın daha yüksek olmasına neden olabilir. Rüzgarın saatte 10-16 km arasında esmesi bekleniyor.

1 Ağustos Cuma günü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar yine 24°C ile 27°C arasında seyredecek. 2 Ağustos Cumartesi günü hafif yağmurların görülmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 21°C ile 27°C arasında olması tahmin ediliyor. 3 Ağustos Pazar günü kısa süreli sağanakların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 21°C ile 28°C arasında değişecek.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket almanız, ani yağmurlardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bu nedenle bol su içerek vücudunuzu nemli tutmanız faydalı olacaktır. Rüzgarın hızının artabileceğini göz önünde bulundurarak açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Düşük nesnelerden uzak durmak önemlidir.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek, planlarınızı buna göre yapmanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Justin Timberlake konseri öncesi terör bildirisi yayınlanmış!Justin Timberlake konseri öncesi terör bildirisi yayınlanmış!
Yeni nesil bel fıtığı ameliyatıYeni nesil bel fıtığı ameliyatı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hava sıcaklıkları düşüyor; yağış geliyor!

Hava sıcaklıkları düşüyor; yağış geliyor!

Hastane kan gölüne döndü: Biri başhekim yardımcısı, biri güvenlik görevlisi...

Hastane kan gölüne döndü: Biri başhekim yardımcısı, biri güvenlik görevlisi...

Rusya depremi Türkiye'yi etkiler mi? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan oran verdi, ihtimaller arasındaki fayları bile açıkladı…

Rusya depremi Türkiye'yi etkiler mi? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan oran verdi, ihtimaller arasındaki fayları bile açıkladı…

Eşini odaya almayan kadın ‘kusurlu’ sayıldı!

Eşini odaya almayan kadın ‘kusurlu’ sayıldı!

Bugün son gün! Ödeme yapmazsanız haciz gelebilir

Bugün son gün! Ödeme yapmazsanız haciz gelebilir

Ölmeden önce isim vermiş! "Bağırsaklarının dışına çıktığını gördüm"

Ölmeden önce isim vermiş! "Bağırsaklarının dışına çıktığını gördüm"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.