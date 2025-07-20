Ordu Çambaşı’nda festival coşkusu: "Yayla şenlikleri bizim sevdamız"

Bu yıl 22.’si düzenlenen Çambaşı Festivali Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in katılımı ile mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı. Halk oyunları gösterisi ile devam eden festivalin coşkusu etkinlik alanından yayla merkezine taştı.

Başkan Güler’de vatandaşların coşkusuna ortak olurken hep birlikte halk oyunları ve yöresel oyunlar oynandı.

Düzenlenen festivalde vatandaşlarla bir araya gelen ve tüm yayla esnafını tek tek ziyaret eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

BAŞKAN GÜLER: "YAYLA ŞENLİKLERİ BİZİM SEVDAMIZ"

Festivalde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yayla festivallerinin Ordulular için ‘bir sevda’ olduğuna vurgu yaptı.

Çambaşı’nın doğal güzelliklerine değinen ve festivallerin hem kültürel hem ekonomik hem de turizme katkı verdiğini aktaran Başkan Güler, "Çambaşı bizim göz bebeğimiz. Hem kültürel hem de geleneksel olarak büyük bir çekim merkezi. Bu yıl 22’incisi düzenleniyor. Coşku burada üst seviyede. Hem ekonomik hem turizm olarak önemli bir festival. Kültür etkinlikleriyle de coşku daha artıyor. Bu sevgiden öte bir sevda. Yayla şenlikleri bizim sevdamız. Burada hep birlikte neşeyi, huzuru ve mutluluğu paylaşıyoruz. Aynı zamanda esnafımızın işleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Yöresel anlamda yapılan en iyi peynir, bal ve turşu yarışmaları renkli görüntülere sahne oluyor. Herkesi bu güzellikleri görmeye bekliyoruz."

YARIŞMALAR RENKLİ ANLARA SAHNE OLDU

Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali kapsamında tarım ve hayvancılığı teşvik eden yarışmalar da düzenlendi. En güzel peynir, bal ve turşu yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında at yarışları da gerçekleştirildi. Yarışlar öncesi Başkan Güler de ata binerek seyircileri selamladı. Nefes kesen yarışlara sahne olan etkinliklerde dereceye girenler protokol üyeleri tarafından ödüllendirildi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır