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Ordu'da 120 uçurtma çocukların mutluluğuyla gökyüzünde buluştu

Ordu'nun Ünye ilçesinde, 35'nci Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik, çocukların yüzlerinde gülümsemeler ve gökyüzündeki renk cümbüşüyle sona erdi.

Ordu'da 120 uçurtma çocukların mutluluğuyla gökyüzünde buluştu

35'nci Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında Batıpark Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Uçurtma Şenliği, katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı. Etkinlikte, çocukların mutluluğuyla birlikte tam 120 uçurtma eş zamanlı olarak gökyüzüne bırakıldı.

Ordu da 120 uçurtma çocukların mutluluğuyla gökyüzünde buluştu 1

ORDU'DA UÇURTMALAR GÖKYÜZÜNÜ SÜSLEDİ

Birbirinden farklı renk ve desenlerdeki uçurtmaların gökyüzünde oluşturduğu manzara, adeta bir görsel şölene dönüştü. Gün boyu festival havasının hakim olduğu Batıpark Millet Bahçesi'nde, çocuklar uçurtmalarını uçurmanın keyfini çıkarırken aileleri de bu heyecana ortak oldu.

Ordu da 120 uçurtma çocukların mutluluğuyla gökyüzünde buluştu 2

Ordu da 120 uçurtma çocukların mutluluğuyla gökyüzünde buluştu 3

Etkinlik, çocukların yüzlerinde gülümsemeler ve gökyüzündeki renk cümbüşüyle sona erdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ordu Ünye
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