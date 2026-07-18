Ordu'da 120 uçurtma çocukların mutluluğuyla gökyüzünde buluştu

35'nci Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında Batıpark Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Uçurtma Şenliği, katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı. Etkinlikte, çocukların mutluluğuyla birlikte tam 120 uçurtma eş zamanlı olarak gökyüzüne bırakıldı.

ORDU'DA UÇURTMALAR GÖKYÜZÜNÜ SÜSLEDİ

Birbirinden farklı renk ve desenlerdeki uçurtmaların gökyüzünde oluşturduğu manzara, adeta bir görsel şölene dönüştü. Gün boyu festival havasının hakim olduğu Batıpark Millet Bahçesi'nde, çocuklar uçurtmalarını uçurmanın keyfini çıkarırken aileleri de bu heyecana ortak oldu.

Etkinlik, çocukların yüzlerinde gülümsemeler ve gökyüzündeki renk cümbüşüyle sona erdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır