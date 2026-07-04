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Ordu'da 2 gündür aranan vatandaş sağ olarak bulundu

Ordu’nun Ünye ilçesinde iki gün önce kaybolan vatandaş, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Arslan, gerekli kontrolleri ve işlemlerinin yapılması amacıyla bölgedeki İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Ordu'da 2 gündür aranan vatandaş sağ olarak bulundu

Edinilen bilgilere göre, 2 Temmuz'da saat 20.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Ünye ilçesi Çınarcık Mahallesi’nde ikamet eden Rüstem Arslan’ın kaybolduğu ihbarı yapıldı. İhbarın ardından bölgede geniş çaplı bir arama-kurtarma faaliyeti başlatıldı.

Ordu da 2 gündür aranan vatandaş sağ olarak bulundu 1

İKİ GÜNDÜR HER YERDE ARANIYORDU

Perşembe gecesinden bu yana aralıksız devam eden arama çalışmaları sonucu Rüstem Arslan, evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu.

Ordu da 2 gündür aranan vatandaş sağ olarak bulundu 2

SAĞ OLARAK BULUNDU

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Arslan, gerekli kontrolleri ve işlemlerinin yapılması amacıyla bölgedeki İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ordu yaşlı adam
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