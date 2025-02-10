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  4. Ordu'da acı olay! 13 yaşındaki epilepsi hastası ortaokul öğrencisi evinde hareketsiz bulundu

Ordu'da acı olay! 13 yaşındaki epilepsi hastası ortaokul öğrencisi evinde hareketsiz bulundu

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
10.02.2025 13:24
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Ordu’nun Ünye ilçesinde sabah ailesi tarafından yatağında hareketsiz bulunan 13 yaşındaki epilepsi hastası Nazlı T., sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ordu'da acı olay! 13 yaşındaki epilepsi hastası ortaokul öğrencisi evinde hareketsiz bulundu

Çınarlık Mahallesi Gökçe Sokak üzerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, 2018 yılında epilepsi hastalığına yakalanan 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Nazlı T., sabah ailesinin okula kaldırmak istemesi üzerinde yatağında hareketsiz buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekipleri, ortaokul öğrencisinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından küçük kızın cansız bedeni, Ünye Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

DERSLERİNDE ÇOK BAŞARILIYDI

4 kız kardeşin en küçüğü olan Nazlı T.'nin arkadaşları tarafından çok sevildiği ve derslerinde başarılı olduğu öğrenildi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
epilepsi Ordu öğrenci ortaokul yaşında
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