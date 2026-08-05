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Ordu’da bir haftada 16 binden fazla araç ve sürücüsü denetlendi

Ordu’da trafik ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde 16 bin 328 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Ordu’da bir haftada 16 binden fazla araç ve sürücüsü denetlendi

İl genelinde son bir haftada 40 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 49 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 52 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 44 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 25 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 66 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 510 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 121 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 295 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamakta, 212 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamak ve 1 sürücüye drift suçundan cezai işlem uygulandı. Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 16 bin 328 araç kontrol edildi, 3 bin 47 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 47 araç trafikten men edildi ve 52 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Ordu
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