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Ordu’da çatı yangını paniğe neden oldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde beş katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe yol açtı.

Ordu’da çatı yangını paniğe neden oldu
Begüm Özkaynak

Yangın, Çamurlu Mahallesi Saray Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısından yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri durumu derhal itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına anında müdahale etti. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde alevlerin çatıyı tamamen sarması ve binaya sıçraması önlendi.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Ordu çatı
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