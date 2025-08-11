Ordu'da denize giren 2 mevsimlik tarım işçisinden biri kayboldu

Batman'dan fındık toplamak üzere kente gelen mevsimlik tarım işçisi M.Y. ve Y.K, dün akşam saatlerinde fındık hasadının ardından serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra bu kişilerin gözden kaybolduğunu fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sahil güvenlik, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da desteğiyle sudan çıkarılan Y.K, hastanede tedavi altına alındı.

M.Y'nin bulunması için ekiplerce başlatılan arama kurtarma çalışmasına, balıkçılar da denize ağ bırakarak yardımcı oldu.

Dalgıçların da yer aldığı çalışmada herhangi bir sonuç alınamazken, arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır