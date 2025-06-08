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Ordu’da esrarengiz ölüm: 68 yaşındaydı! 1 kişi tutuklandı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 68 yaşındaki E.K. evinin bahçesinde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Ordu’da esrarengiz ölüm: 68 yaşındaydı! 1 kişi tutuklandı

Şüpheli olay, 4 Haziran’da Alembey Mahallesi’nde meydana geldi. E.K., evinin bahçesinde başına ezici ve kesici aletle vurularak öldürüldü.

GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), istihbarat, asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

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Yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantılı oldukları tespit edilen S.G. (41), U.N. (62), A.U. (49) ve Y.B. (60) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler U.N., A.U. ve Y.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)

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