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Ordu'da faturasız akaryakıt satan şüpheliye suçüstü

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu faturasız akaryakıt satışı yapan şüpheli suçüstü yakalandı.

Ordu'da faturasız akaryakıt satan şüpheliye suçüstü
Mustafa Fidan

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.C. isimli şahsın batı illerinden temin ettiği faturasız akaryakıtları araç içerisine yerleştirilen özel yakıt tankları ve bidonlar ile Ordu'nun çeşitli noktalarında sattığını tespit etti. Takibe alınan şüpheli şahıs, yürütülen operasyon sonucu satış yaparken suçüstü yakalandı.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada yetkisiz olarak satışı yapılan ve faturasız olduğu tespit edilen 1 adet 500 litrelik yakıt tankı, 6 adet 60 litrelik jelikan bidon, 1 adet akaryakıt ikmalinde kullanılan pompa düzeneği ve 250 litre faturasız akaryakıt ele geçirildi.
K.C. isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, akaryakıt ve diğer malzemelere ise el konuldu.

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
44.26
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
44.59
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.71
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.05
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
26.48
Gazyağı
37.66
Anahtar Kelimeler:
Ordu Akaryakıt
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