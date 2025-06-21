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Ordu'da feci kaza... Otomobille bakkalın önünde oturanların arasına daldı: 2 kişi hayatını kaybetti

Ordu'da kontrolden çıkan cipin bir bakkalın önünde oturanları arasına daldığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.

Ordu'da feci kaza... Otomobille bakkalın önünde oturanların arasına daldı: 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Kumru ilçesinde bağlı Karaağaç Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halit M. (76) yönetimindeki CA 660 MX plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bir bakkalın önünde bekleyen Ömer Irgav (80) ile Nadire Irgav'a (64) çarptı.
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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİLER

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları inceleme sonucu bakkalın sahibi Ömer Irgav ile akrabası olan Nadire Irgav'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Sürücü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ordu kaza
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