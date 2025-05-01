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Ordu'da hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Ordu'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…

Ordu, 1 Mayıs Perşembe hava durumu belli oldu. Ordu'da bugün hava parçalı bulutlu olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Ordu'da hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Ordu'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…
Sedef Karatay

Ordu'da 1 Mayıs 2025 Perşembe sabah saatlerinde bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar 9°C ile 17°C arasında değişecek. Öğle saatlerinde kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. Akşam saatlerinde hava bulutlu kalmaya devam edecek.

2 Mayıs Cuma günü, Ordu'da yağmur geçişleri öngörülüyor. Sıcaklıkların 9°C ile 14°C arasında olması tahmin ediliyor. 3 Mayıs Cumartesi günü, hafif çiseleyen yağmurlar etkili olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 13.8°C arasında değişecek. 4 Mayıs Pazar günü, hava bulutlu ve güneşli aralıklarla olacak. Sıcaklıklar 9°C ile 16°C arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. Yağışların devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysiler almanız önemlidir. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olmalı ve hız limitlerine uymalısınız. Ani hava değişimlerine karşı vücudunuzu korumak için kat kat giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek iyi bir önlem olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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