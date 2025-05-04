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Ordu'da hava durumu nasıl olacak? Ordu 4 Mayıs Pazar hava durumu!

Ordu 4 Mayıs Pazar hava durumu açıklandı. Ordu'da hava durumu 16°C'ye kadar yükselecek.

Ordu'da hava durumu nasıl olacak? Ordu 4 Mayıs Pazar hava durumu!
Nilgün Akbıyık

Ordu'da 4 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu artan bulutlarla birlikte 16°C'ye kadar yükselecek. Mayıs ayının ortalama sıcaklıkları 16°C civarındadır. Yağış miktarı ise 43 mm civarındadır.

5 Mayıs Pazartesi günü kısmen güneşli, 6 Mayıs Salı günü ise tamamen güneşli hava bekleniyor. Bu günlerde sıcaklıklar 19°C ile 21°C arasında değişecek.

7 Mayıs Çarşamba günü yağış ihtimali artıyor. Hava koşulları daha değişken hale geliyor. Yağmurlu günlerin sayısının artması bekleniyor.

Bu hava koşulları altında, özellikle 7 Mayıs ve sonrasındaki günlerde, yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Seyahat planlarınızı yaparken, yağışlı günlerde dışarıda vakit geçirecekseniz uygun kıyafet ve ekipmanları yanınızda bulundurmak faydalı olacaktır. Yağışlar zeminleri kayganlaştırabilir ve görüş mesafesini azaltabilir. Bu nedenle, araç kullanırken hızınızı düşürmeli ve dikkatli olmalısınız.

Ordu'da Mayıs ayı boyunca hava koşulları genellikle ılımandır. Yağışlar sık görülür. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve planlarınızı buna göre ayarlamak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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