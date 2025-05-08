Ordu'da hava durumu nasıl olacak? Ordu 8 Mayıs Perşembe hava durumu!

Ordu'da 8 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek. Sıcaklıklar 14°C ile 23°C arasında değişecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli bir faktördür.

9 Mayıs Cuma günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 12°C ile 27°C arasında seyredecek. 10 Mayıs Cumartesi ise artan bulutlar ile hava sıcaklıkları 14°C ile 25°C arasında olacak. Bu günlerde yağış riski düşük olsa da, hava koşullarının değişken olabileceği unutulmamalıdır.

Ordu'nun Mayıs ayındaki ortalama sıcaklıkları 10°C ile 15.7°C arasında değişiyor. Yağış miktarı ise yaklaşık 134 mm. Bu durum, bölgenin nemli ve yağışlı bir iklime sahip olduğunu gösteriyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak takip etmesi önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır.

Mayıs ayında Ordu'da nem oranı genellikle %77 civarındadır. Bu yüksek nem oranı, hava sıcaklıklarıyla birleşerek bunaltıcı koşullar yaratabilir. Nemli ve sıcak günlerde bol su tüketmek, hafif ve nefes alabilir kıyafetler giymek, aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak faydalıdır.

Mayıs ayı boyunca yağışlı günlerin sayısı yaklaşık 13’tür. Bu durum, ani yağışlara karşı hazırlıklı olmayı gerektirir. Şemsiye bulundurmak, su geçirmeyen ayakkabılar giymek ve dışarıda uzun süre kalınacak durumlarda uygun yağmurluklar kullanmak, olası rahatsızlıkları en aza indirecektir.