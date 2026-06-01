Ordu’da ırmak yatağında mahsur kalan köpekleri itfaiye kurtardı

Altınordu ilçesinde bulunan Civil Irmağı yatağında 2 köpek mahsur kaldı. Köpeklerin sesini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Köpeklerin olduğu alana inen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından köpekleri halat ile bağlayarak yukarıya çekti.

Ali Öner isimli vatandaş, köpeğini dışarıya çıkardığında mahsur kalan köpekleri fark ettiklerini ve ihbar üzerine itfaiye ekiplerinin hızlı bir şekilde geldiğini belirterek, "Hayvanların yukarıya bağırarak adeta yardım istediklerini fark ettik. İtfaiye ekiplerini aradık, sağ olsunlar 5 dakikada geldiler. Ellerinden geleni yapıp köpekleri çıkarttılar" dedi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır