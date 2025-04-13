Ordu’da İsrail protesto edildi

Altınordu ilçesi 19 Eylül Ortaokulu önünde saat 13.30’da başlayan yürüyüşe çok sayıda kişi katıldı. Yürüyüş sırasında sloganlar atılarak, tekbir getirildi. Yürüyüş, Ceren Özdemir Meydanı’nda tamamlandı. Burada açıklamalarda bulunan Ordu Aile Platformu Başkanı Şenol Varol, “Filistin'de büyük zulümler işleyen işgalci İsrail, 7 Ekim 2023 sonrasındaki süreçte saldırılarını daha da artırdı. İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda 50 binden fazla masum sivil şehit oldu, 115 binden fazla kişi yaralandı ya da sakatlandı. Şehit olanların büyük bir kısmını çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları ve gazeteciler oluşturuyor” dedi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır