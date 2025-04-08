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Ordu'da Jandarma 1 haftada 43 bin kişiyi sorguladı

Ordu’da jandarma ekipleri tarafından son bir haftada yürütülen çalışmalar kapsamında 42 bin 995 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranması bulunan 13 şüpheli yakalandı, 2’si tutuklandı.

Ordu'da Jandarma 1 haftada 43 bin kişiyi sorguladı

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından son bir hafta içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında 42 bin 995 şahıs ve 27 655 araç sorgulandı. Çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 13 şüpheli şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16 bin 810 araç kontrol edildi

Jandarma trafik ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda ise 16 bin 810 araç kontrol edilirken, 693 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 106 araç trafikten men edildi, 12 araç sürücüsünün sürücü belgesi ise geri alındı. Trafik kazalarının azaltılmasına yönelik, il genelinde radarla hız denetimi, seyir halinde cep telefonu kullanımı, standart dışı ışık donanımı, mevzuata aykırı ışık ve sis farı kullanımı denetimi ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik özel trafik denetimleri de gerçekleştirildi.

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Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda ise son bir haftada yapılan aramalarda 640 adet sentetik ecza, 7 gram kubar esrar, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 10 gram sentetik kannabinoid ve 32 adet lyrıca maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan 10 şüpheliden 1’i sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, 9 şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Çalışmaların devam edeceği belirtildi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ordu denetim jandarma
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