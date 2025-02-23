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  4. Ordu'da kar yağışında kartpostallık görüntüler

Ordu'da kar yağışında kartpostallık görüntüler

23.02.2025 14:02
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Ordu'da kar yağışı etkisini artırdı, sahil şeridi beyaz örtüyle kaplandı. Güneşin doğuşuyla birlikte karla kaplı sahilde kartpostallık görüntüler oluştu.

Ordu'da kar yağışında kartpostallık görüntüler

Kent genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası sahil şeridi de beyaz örtüyle kaplandı. Sahil boyunca yer yer 50 santime ulaşan kar kalınlığı ile birlikte kıyıya yakın tekne ve gemiler de kar altında kaldı. Karadeniz’in kar ile uyumu, seyrine doyumsuz manzaralar çıkardı.

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“UZUN ZAMANDIR YAĞMIYORDU"

Hayatı boyunca ilk kez böyle bir kar manzarası gördüğünü belirten Ahmet Öney (16), “Uzun zamandır şehir merkezine böyle kar yağmıyordu. Ben ilk kez bu kadar çok kar gördüm ve değerlendirmek için dışarıya çıktım. Şu an her yer çok güzel, sanki bir çizgi filmin içindeyiz” diye konuştu.

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Engin Eribol (65) ise, “Böyle bir kar en son 2010’da yağmıştı. Biz çocukken yılda en az 2-3 kez kar yağardı. Mevsimler değişince 10-15 yılda bir yağmaya başladı. Şu an çok güzel bir kar var. Kar kalınlığını kendim 45 santim olarak ölçtüm” dedi.

Ahmet Cemal Özkan (69) da kar yağışından dolayı çocuklar gibi sevindiğini belirterek, “En son 4-5 yıl önce kar yağmıştı ama az yağmıştı. Uzun zamandır böyle kar yağmamıştı. Her taraf bembeyaz çok iyi oldu, manzaralar da çok güzel” ifadelerine yer verdi.

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Meteorolojiden yapılan son tahminlere göre, kent genelinde kar yağışının 2 gün daha devam etmesi bekleniyor.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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