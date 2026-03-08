HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ordu'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Ordu'da Karayolları ve belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Kentin orta ve yüksek kesimlerinde etkili olan karın ardından ekiplerin iş makineleriyle yol açma ve kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçede kar yağışının aralıksız şekilde devam ettiğini belirterek, "İlçemizde kar kalınlığı 2 metreyi geçmiş olup, bu yıl son yılların en yoğun ve en bereketli kar yağışını yaşıyoruz. Ekiplerimiz sürekli sahada canla başla çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Gürgentepe Belediye Başkanı Cemil Coşkun ise kar yağışının ardından çatılarda biriken kar kütlelerinin ve buz sarkıtlarının tehlike oluşturduğunu belirterek, dikkatli olunmasını istedi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran Kızılay: "ABD-İsrail saldırılarında 9 bin 669 sivil yapı hasar gördü"İran Kızılay: "ABD-İsrail saldırılarında 9 bin 669 sivil yapı hasar gördü"
Xiaomi 18 değil, Xiaomi 26 serisi geliyor!Xiaomi 18 değil, Xiaomi 26 serisi geliyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

İran yeni dini liderini seçti

İran yeni dini liderini seçti

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?

APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.