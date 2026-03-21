Ordu'da kıyıya vurdu! Bölgeden ilk görüntüler geldi

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir insansız deniz aracı (İDA) sahile vurdu. Olay fark eden vatandaşlar jandarmaya haber verirken, bölgeden ilk görüntüler geldi.

Ordu'da kıyıya vurdu! Bölgeden ilk görüntüler geldi

Olay, ilçeye bağlı Yüceler Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahilde bir cismin bulunduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ordu da kıyıya vurdu! Bölgeden ilk görüntüler geldi 1

İDA SAHİLE VURDU

Yapılan incelemede cismin insansız deniz aracı (İDA) olduğu değerlendirildi.

Ordu da kıyıya vurdu! Bölgeden ilk görüntüler geldi 2

Bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, çevre güvenlik çemberine alındı.

Ordu da kıyıya vurdu! Bölgeden ilk görüntüler geldi 3

Yapılacak detaylı incelemenin ardından İDA’nın yaklaşık 2 mil açığa çekilerek imha edileceği öğrenildi.

Ordu da kıyıya vurdu! Bölgeden ilk görüntüler geldi 4

Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

