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Ordu'da lale devri

27.03.2025 13:20
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Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kasım ve aralık aylarında toprakla buluşturulan laleler, havaların ısınması ile rengarenk bir görünüm kazandı.

Ordu'da lale devri

Ordu Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği peyzaj düzenlemeleriyle şehre modern görünüm katmaya devam ediyor. Her mevsime uygun bitkileri toprakla buluşturan ve estetik bir görünüm katan Büyükşehir Belediyesi'nin kış aylarının başında ekimini gerçekleştirdiği lale soğanları havaların ısınması ile rengarenk bir görünüm kazandı. Ordu'nun eşsiz sahil şeridi başta olmak üzere yeni inşa edilen ve hizmete açılan birçok park bahçede açan laleler görenleri kendine hayran bırakıyor.

Lalelerin rengarenk görüntüsü görsel bir şova dönüşürken, çalışmalar vatandaşların da beğenisini kazandı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ordu
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