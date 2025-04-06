Ordu’da modifiyeli araçlara ve ehliyetsiz sürücülere ceza yağdı

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri tarafından Liseler Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde modifiyeli, abartı egzoz, cam filmleri ve ehliyetsiz araç kullanan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi. 1 saatte 30 aracın denetlendiği uygulamada 1 ehliyetsiz sürücüye, 2 modifiyeli araç sürücüsüne ve cam film kullanan 1 sürücüye toplam 19 bin 986 lira cezai işlem uygulandı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliği ekiplerinin ilçe genelinde çevre ve toplum huzurunun sağlanması için denetimlerine devam edeceği bildirildi. (İHA)