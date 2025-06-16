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Ordu’da motosiklet ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde panelvan araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ordu’da motosiklet ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı

Olay, Fatsa ilçesinin Sakarya Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysel G.’nin kullandığı 52 ABT 702 plakalı Mercedes marka panelvan ile Oğuzhan G. yönetimindeki 52 AGH 478 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi, sürücü ve arka tarafta yolcu olarak bulunan Yiğit Efe K. caddeye savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Yiğit Efe K. ambulans ile Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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