Ordu’da 'patpat' faciası! Kameraya yansıyan feci kazada 3 kişi ölü, 4 yaralı

Mustafa Fidan

Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracı "patpat"ın devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Feci kaza kameralara yansıdı.

Kaza, Güzelkale Mahallesi Aşağı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde seyir halinde ilerlemekte olan ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan patpat, uçurumdan yuvarlandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ordu’da patpat faciası! Kameraya yansıyan feci kazada 3 kişi ölü, 4 yaralı 1

FECİ KAZADA 3 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde 3 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı 4 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ordu’da patpat faciası! Kameraya yansıyan feci kazada 3 kişi ölü, 4 yaralı 2

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Ordu’da patpat faciası! Kameraya yansıyan feci kazada 3 kişi ölü, 4 yaralı 3

(İHA)

29 Ağustos 2025
29 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

