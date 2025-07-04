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Ordu'da sağanak etkili oldu! Bazı evleri su bastı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak şehrin bazı noktalarında taşkın ve su baskınlarına neden oldu.

Ordu'da sağanak etkili oldu! Bazı evleri su bastı
Begüm Özkaynak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan turuncu kodlu uyarının ardından Fatsa ilçesinde sağanak etkili oldu. Yağışın hızlanmasını ardından şehir merkezinde sokak ve caddelerde su baskınları yaşandı, bazı evleri ise su bastı. Yaklaşık 10 dakika süren yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı noktalarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti, belediye ekipleri ise bölgelerde çalışma başlattı.
Öte yandan meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda yağışların yarın da etkisini devam ettireceği tahmin ediliyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ordu sağanak
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