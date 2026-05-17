HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Ordu'da şelale göletine giren çocuk boğuldu

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde serinlemek için şelalenin göletine giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ordu'da şelale göletine giren çocuk boğuldu

Olay, ilçenin İlküvez Mahallesi'nde bulunan Gökçegelin Şelalesi göletinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, dört arkadaşı ile birlikte serinlemek için şelaleye giren Arda Karayiğit (15), suya girdikten bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Ordu da şelale göletine giren çocuk boğuldu 1

ŞELALE GÖLETİNE GİREN ÇOCUK BOĞULDU

Arkadaşlarının ve çevredekilerin müdahalesine rağmen çocuk kısa sürede gözden kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucu Arda Karayiğit'in cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden Arda'nın Tuncay ve Meryem çiftinin 4 çocuğundan en büyükleri olduğu öğrenildi. Acı haberi alarak olay yerine gelen çocuğun annesi ve yakınları sinir krizleri geçirerek feryat etti.

Ordu da şelale göletine giren çocuk boğuldu 2

Olay yerinde cumhuriyet savcısı tarafından yapılan ilk incelemelerin ardından çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail'in çöldeki gizli karakolunu buldu, hayatına mal olduİsrail'in çöldeki gizli karakolunu buldu, hayatına mal oldu
Tırın altında kalan motosikletli genç hayatını kaybettiTırın altında kalan motosikletli genç hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Ordu şelale çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Rasim Ozan Kütahyalı'nın ilk ifadesi ortaya çıktı: "Borç karşılığı gönderildi"

Rasim Ozan Kütahyalı'nın ilk ifadesi ortaya çıktı: "Borç karşılığı gönderildi"

Deniz Hümmet!, Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!

Deniz Hümmet!, Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!

İşte Eurovision 2026 birincisi olan ülke! Tepkilerin odağındaki İsrail ise...

İşte Eurovision 2026 birincisi olan ülke! Tepkilerin odağındaki İsrail ise...

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.