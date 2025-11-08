HABER

Ordu’da seyir halindeki otomobil alev aldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmından yangın çıktı. Araç, daha sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olay, Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin motor bölümünden aniden dumanlar yükselmeye başladı. Araç sürücüsünün durumu fark etmesi sonrası olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler ile Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek motor kısmında başlayan alevleri söndürdü. Yangının aracın motor kısmında bulunan elektrik tesisatından kaynaklandığı öğrenilirken, otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Araç, daha sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: İHA

