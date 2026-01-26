HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ordu'da sır olay! Yangın söndürülünce fark edildi, ağaca asılı cesedi bulundu

Ordu'da bir evde çıkan yangın 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Bölgede arama yapan ekipler, yangın çıkan evin sahibinin 10 metre ileride ağaca asılı halde cansız bedenini buldu. Selahattin Çamyar'ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği, otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Ordu'da sır olay! Yangın söndürülünce fark edildi, ağaca asılı cesedi bulundu

Olay, saat 19.00 sıralarında Pelitliyatak Mahallesi’nde meydana geldi. Selahattin Çamyar'a ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Alevleri fark eden mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.

Ordu da sır olay! Yangın söndürülünce fark edildi, ağaca asılı cesedi bulundu 1

AĞACA ASILI CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Çevrede araştırma yapan jandarma ekipleri, Selahattin Çamyar’ı yanan evin yaklaşık 10 metre ilerisinde ağaçta asılı şekilde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çamyar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çamyar’ın cenazesi, otopsi için Ünye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Son zamanlarda bunalımda olduğu öne sürülen Çamyar’ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği, otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Öte yandan, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için itfaiye ekipleri inceleme başlattı.

Ordu da sır olay! Yangın söndürülünce fark edildi, ağaca asılı cesedi bulundu 2

Jandarmanın olaya ilgili soruşturması sürüyor.

26 Ocak 2026
26 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sivas’ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi iddiası! DMM'den açıklamaSivas’ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi iddiası! DMM'den açıklama
ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandıABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yangın Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Filipinler'de belediye başkanına roketli saldırı

Filipinler'de belediye başkanına roketli saldırı

Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

G.Saray'dan Pape Gueye atağı! Ne var ne yok verilecek...

G.Saray'dan Pape Gueye atağı! Ne var ne yok verilecek...

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, TRT affetmedi!

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, TRT affetmedi!

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.